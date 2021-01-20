Суд оставил Микитася под арестом

Киевский апелляционный суд оставил Максима Микитася под арестом. Бывшего народного депутата подозревают в похищении юриста, а также в масштабных коррупционных сделках.

Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката экс-главы Укрбуда, которого 31 декабря взяли под стражу.

Микитася также подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Из-за этих действий были утеряны активы на сумму 81,6 млн грн.

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4 января 2021 года суд избрал бывшему нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Дело Максима Микитася

8 декабря в столице Украины похитили юриста. Потерпевшего выманили под предлогом встречи.

После похищения мужчину заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. За пару часов исполнителей задержали правоохранители, а вскоре выяснили, кто стал заказчиком похищения.

29 декабря Нацполиция объявила подозрение экс-главе Укрбуда Максиму Микитасю в организации похищения юриста и вымогательстве $800 тыс.

Источник: Киевский суд

Фото: Максим Микитась