Суд оставил Микитася под арестом

Киевский апелляционный суд оставил Максима Микитася под арестом. Бывшего народного депутата подозревают в похищении юриста, а также в масштабных коррупционных сделках.
Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката экс-главы Укрбуда, которого 31 декабря взяли под стражу.
Микитася также подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Из-за этих действий были утеряны активы на сумму 81,6 млн грн.
4 января 2021 года суд избрал бывшему нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Дело Максима Микитася
8 декабря в столице Украины похитили юриста. Потерпевшего выманили под предлогом встречи.
После похищения мужчину заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. За пару часов исполнителей задержали правоохранители, а вскоре выяснили, кто стал заказчиком похищения.
29 декабря Нацполиция объявила подозрение экс-главе Укрбуда Максиму Микитасю в организации похищения юриста и вымогательстве $800 тыс.
Источник: Киевский суд
Фото: Максим Микитась