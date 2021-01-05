Розікрали понад 3 млн грн: на Львівщині посадовці привласнили кошти з бюджету

У Львівській області правоохоронці викрили злочинну групу з семи людей, які привласнили 3,2 млн грн з бюджету області.

Злочинну схему організували нині колишній керівник управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації та заступник директора товариства. Також вони залучили ще трьох співробітників цього управління та безпосереднього керівника комерційної структури.

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Комерційна структура займалася будівництвом дитячої туристичної бази та двох амбулаторій первинної медицини та первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Загальний кошторис складав 25,7 млн грн.

Посадовці вписували у відомості зависоку вартість за роботу на будівництво, а різницю привласнювали.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Триває досудове розслідування.

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