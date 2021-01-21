Пожежа в харківському будинку для літніх людей: Кабмін проведе власне розслідування

Кабмін створив державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Про це на позачерговому засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Комісію очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Також прем’єр-міністр зазначив, що ДСНС повинна провести позачергові перевірки в об’єктах підвищеного ризику.

– Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об’єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, хостелах і будинках, де розміщуються літні люди, – заявив Шмигаль.

Зі свого боку міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що її відомство займеться виявленням незаконних установ, які надають соціальні послуги з розміщення літніх людей.

– Ми перевіримо умови перебування людей похилого віку в таких установах і будемо посилювати відповідальність для тих, хто організовує таку роботу, – заявила Лазебна.

Пожежа у харківському будинку для літніх людей

21 січня о 15.03 в харківському будинку для літніх людей виникла пожежа. В результаті надзвичайної ситуації загинули 15 осіб. Загалом там перебували 33 людини.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути через необережне поводження з електронагрівальними приладами.