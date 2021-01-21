Пожар в харьковском доме престарелых: Кабмин проведет свое расследование

Кабмин создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в харьковском доме престарелых.

Об этом на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Комиссию возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Также премьер-министр отметил, что ГСЧС должна провести внеочередные проверки в объектах повышенного риска.

— Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах и домах, где размещаются пожилые люди, — заявил Шмыгаль.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что ее ведомство займется выявлением незаконных учреждений, которые предоставляют социальные услуги по размещению пожилых людей.

— Мы проверим условия пребывания людей преклонного возраста в таких учреждениях и будем усиливать ответственность тех, кто организовывает такую работу, — заявила Лазебная.

Она отметила, что сгоревший дом престарелых работал не в правовом поле.

Пожар в харьковском доме престарелых

21 января в 15.03 в харьковском доме престарелых возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации погибли 15 человек. Всего там пребывали 33 человека.

Правоохранители открыли уголовное дело ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

По предварительным данным пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.