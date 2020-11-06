Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив результати аудиту української економіки. За його словами, країна втратила $1 трлн ВВП через відсутність реформ упродовж 10 років.

– $1 трлн ВВП за 10 років – це нереалізований потенціал нашої країни. Ці гроші втратили всі громадяни України. Втратили через постійну зміну векторів, незавершені реформи, корупцію, неефективне управління. Наша мета – реалізувати цей потенціал і зробити нашу державу успішною, – зазначив урядовець.

Ключові аспекти втраченого потенціалу:

Земля – Україна недовикористала свій земельний потенціал на $85 млрд;

– Україна недовикористала свій земельний потенціал на $85 млрд; Надра – $409 млрд втрачено;

– $409 млрд втрачено; Водні ресурси – $12 млрд;

– $12 млрд; Ліси – $40 млрд ;

– $40 млрд ; Торгівля – мінус $407 млрд.

– Завдяки підтримці експорту та торгівельній дипломатії є можливість наростити товарний експорт до країн Африки та Латинської Америки, – наголосив прем’єр.

Інвестиції – $63 млрд втрачено;

– Минулого року прямі торгівельні інвестиції були уп’ятеро нижчими, ніж приватні перекази наших заробітчан.

Денис Шмигаль наголосив, що як тільки влада прибере причини, які призвели до таких економічних втрат, ми зможемо розраховувати на збільшення ВВП удвічі.

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Також він заявляє, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року. Робота над документом проходить з широким залученням бізнесу, громадськості та аналітичних центрів.

Наразі ж Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.