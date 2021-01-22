Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 22 січня коронавірус у Києві виявили ще у 507 осіб.

За останню добу померли 14 осіб, загалом від ускладнень викликаних Covid-19 втратили життя 2 260 киян.

Одужали за добу 2 854 людини. Усього коронавірус подолали 55 тис. мешканців столиці.

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Захворіли:

282 жінки віком від 18 до 88 років;

216 чоловіків віком від 18 до 91 року;

3 дівчинки від 14 до 17 років;

6 хлопчиків від 11 до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 98, у Дніпровському – 72 та у Святошинському – 71.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: