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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Газопостачальників зобов’яжуть укладати річні контракти зі споживачами

Уже навесні всі газопостачальні компанії повинні надати споживачам річні контракти на свої продукти. Тому до кінця січня Міненерго, Мінекономіки і Мінсоцполітики, разом з НКРЕКП, АМКУ і газопостачальниками зобов’язані розробити і впровадити довгострокові договори.

Споживачі повинні розуміти і прораховувати витрати своїх домогосподарств, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

– Продукти повинні бути прогнозованими, довгостроковими, зрозумілими людям, – додав глава уряду.

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Газопостачальників зобов'яжуть укладати річні контракти зі споживачами

З 1 лютого 2021 року Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Вона діятиме на період карантину.

А НКРЕКП обмежила максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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