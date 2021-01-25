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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

В Одесі моряки перекрили трасу на Київ – озвучено вимоги

В Одесі 25 січня моряки вийшли на акцію протесту проти корупції у сфері дипломування працівників морського транспорту. Вони перекрили трасу сполученням Одеса-Київ.

Моряки страйкуют в Одессе

За словами моряків, кожні п’ять років вони повинні оновлювати сертифікати або підвищувати кваліфікацію, але самостійно здати тести нереально і доводиться давати хабар від $3 до $8 тис. інакше їх не пустять на рейс.

Мітингувальники хочуть, щоб на акцію приїхав очільник Одеської області Сергій Гриневецький, щоб передати йому вимоги.

Моряки виступають за відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія, а також виконуючого обов’язки голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова.

Також вони виступають за розгляд та підтримку проекту наказу Міністерства інфраструктури України щодо спрощення системи дипломування моряків, а також за прийняття Верховною Радою проекту закону №3944, щоб скасувати іспити для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків.

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Ініціатором протестів в Одесі, Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі, Маріуполі та Очакові виступає громадська організація Українське об’єднання моряків (Ukrainian Seafarers Union).

Фото: 048

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