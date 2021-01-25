Суховантаж Арвін, який належить українській компанії, віз селітру з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса. Опинившись у вирі шторму – судно зайшло перечекати негоду ближче до турецького берегу, але це його не врятувало.

Судно розкололо навпіл та потягнуло на дно. За п’ять хвилин Арвін повністю опинився під водою. На борту було 10 українських моряків та двоє іноземців. Врятувати вдалося лише половину з них.

Пошукові гелікоптери знайшли тіла трьох членів екіпажу, зокрема капітана судна, який мав російське громадянство. Ще троє досі вважаються зниклими без вісти.

П’ятеро врятованих українців незабаром повернулися до України, в аеропорту їх вивели через чорний хід аби уникнути зустрічі з пресою.

Це вже четверте судно класу Волга-Балт, яке за останні роки пішло на дно у Чорному морі. Більше того, корабель на ходу вже понад 45 років, при тому що максимальний термін експлуатації – 25. Контролювати це має регістр судноплавства України.

Окрема відповідальність лежить на судновласнику, та чи понесе він відповідальність – відкрите питання. До всього іншого, суховантаж Арвін ходив під прапором Палау – невеличкої острівної держави у Тихому океані.

Уникати сплати податків та ходити під прапорами інших держав – це не лише українська практика. У моряків існує цілий перелік так званих зручних прапорів, держави яких пропонують мінімальне регулювання, низькі реєстраційні збори та податки.

Найпопулярніші – Ліберія, Монровія та Панама. Чим менше платиш податків – тим більше можеш запропонувати моряку.

В’язнями на власному кораблі ставали і українці у Греції. Два роки тому на судні Меконг Спіріт жили 16 членів екіпажу, яких звинуватили у контрабанді товарів військового призначення.

Після року, проведеного на судні, екіпаж врешті відпустили додому. Та капітан Меконг Спіріт Сергій Невечеря спочатку півроку провів у в’язниці, а потім ще три – під домашнім арештом.

Але у грецьких в’язницях досі перебувають майже 200 українських моряків. Їх звинувачують переважно у перевезенні нелегальних мігрантів.

Серед тих, хто вже кілька років чекає волі у грецькій в’язниці і брат пані Ярослави. При затриманні чоловіку зламали руку, яку прооперували лише за 10 місяців.

Чоловіка засудили до 189 років тюрми – по 10 за кожного мігранта. По факту це означає 25 років. Це довше, ніж вироки вбивцям.

Та довести грецьким суддям, що українських громадян підставили і вони жертви злочинного угрупування – майже нереально, – каже консул України у Греції Ганна Тищенко.

Українські моряки також регулярно стають жертвами нападу піратів та потрапляють у полон. Кілька тижнів тому одеські матроси відбили атаку 15 озброєних до зубів піратів у порту Касабланка.

Крім іншого їх часто заарештовують за перевезення наркотиків. Нещодавно суд французького міста Ліль засудив дев’ять наших моряків за трафік понад 2 тон кокаїну з Венесуели.

Роботи вдома немає, кораблі давно розпродано. І цим вдало користуються рекрутингові агентства, яких в Україні понад 200. Чимало з них працюють з фіктивними ліцензіями.

Частина таких вербувальників задіяні у міжнародних мафіозних структурах з перевезення нелегалів або наркотиків, а моряки мимоволі стають їхніми жертвами.

Повернення моряків із судна Captain Khayyam

Після майже чотирьох років утримання в лівійській в’язниці українські моряки з танкера Captain Khayyam повернулись додому.

Двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, тому українська сторона неодноразово порушувала питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українців, наголосивши, що вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.