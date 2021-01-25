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Факти / Україна
Андрій Майдан |

Врятовані моряки. Чому українські мореходці часто опиняються у в’язниці

Суховантаж Арвін, який належить українській компанії, віз селітру з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса. Опинившись у вирі шторму – судно зайшло перечекати негоду ближче до турецького берегу, але це його не врятувало.

Українські моряки повернулися з піратського полону

Судно розкололо навпіл та потягнуло на дно. За п’ять хвилин Арвін повністю опинився під водою. На борту було 10 українських моряків та двоє іноземців.  Врятувати вдалося лише половину з них.

Пошукові гелікоптери знайшли тіла трьох членів екіпажу, зокрема капітана судна, який мав російське громадянство. Ще троє досі вважаються зниклими без вісти.

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П’ятеро врятованих українців незабаром повернулися до України, в аеропорту їх вивели через чорний хід аби уникнути зустрічі з пресою.

Це вже четверте судно класу Волга-Балт, яке за останні роки пішло на дно у Чорному морі. Більше того, корабель на ходу вже понад 45 років, при тому що максимальний термін експлуатації – 25. Контролювати це має регістр судноплавства України.

Окрема відповідальність лежить на судновласнику, та чи понесе він відповідальність – відкрите питання. До всього іншого, суховантаж Арвін ходив під прапором Палау – невеличкої острівної держави у Тихому океані.

Уникати сплати податків та ходити під прапорами інших держав – це не лише українська практика. У моряків існує цілий перелік так званих зручних прапорів, держави яких пропонують мінімальне регулювання, низькі реєстраційні збори та податки.

Найпопулярніші – Ліберія, Монровія та Панама. Чим менше платиш податків – тим більше можеш запропонувати моряку.

В’язнями на власному кораблі ставали і українці у Греції. Два роки тому на судні Меконг Спіріт жили 16 членів екіпажу, яких звинуватили у контрабанді товарів військового призначення.

Після року, проведеного на судні, екіпаж врешті відпустили додому. Та капітан Меконг Спіріт Сергій Невечеря спочатку півроку провів у в’язниці, а потім ще три – під домашнім арештом.

Але у грецьких в’язницях досі перебувають майже 200 українських моряків. Їх звинувачують переважно у перевезенні нелегальних мігрантів.

Серед тих, хто вже кілька років чекає волі у грецькій в’язниці і брат пані Ярослави. При затриманні чоловіку зламали руку, яку прооперували лише за 10 місяців.

Чоловіка засудили до 189 років тюрми – по 10 за кожного мігранта. По факту це означає 25 років. Це довше, ніж вироки вбивцям.

Та довести грецьким суддям, що українських громадян підставили і вони жертви злочинного угрупування – майже нереально, – каже консул України у Греції Ганна Тищенко.

Українські моряки також регулярно стають жертвами нападу піратів та потрапляють у полон. Кілька тижнів тому одеські матроси відбили атаку 15 озброєних до зубів піратів у порту Касабланка.

Крім іншого їх часто заарештовують за перевезення наркотиків. Нещодавно суд французького міста Ліль засудив дев’ять наших моряків за трафік понад 2 тон кокаїну з Венесуели.

Роботи вдома немає, кораблі давно розпродано. І цим вдало користуються рекрутингові агентства, яких в Україні понад 200. Чимало з них працюють з фіктивними ліцензіями.

Частина таких вербувальників задіяні у міжнародних мафіозних структурах з перевезення нелегалів або наркотиків, а моряки мимоволі стають їхніми жертвами.

Повернення моряків із судна Captain Khayyam

Після майже чотирьох років утримання в лівійській в’язниці українські моряки з танкера Captain Khayyam повернулись додому.

Двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, тому українська сторона неодноразово порушувала питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українців, наголосивши, що вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

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