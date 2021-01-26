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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів

У Житомирській області в. о. керівника відділу Держекоінспекції приховував незаконну вирубку лісу. Чиновника затримали під час отримання хабара.

На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів

Підозрюваний вимагав у лісоруба хабара розміром у $1 000. За це він пообіцяв не притягувати його до адміністративної відповідальності та надалі прикривати порубку дубу.

Чиновник налагодив схему незаконної вирубки дерев різних порід. За надання зеленого коридору, а також уникнення відповідальності чорні лісоруби давали хабара посадовцю.

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Чоловіка затримали за статтею 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України.

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

  • На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів
  • На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів
  • На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів
  • На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів
На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів / 2 фотографии

В ООН закликали зупинити вирубку лісів

ООН закликає країни Карпатського регіону припинити незаконну вирубку лісів через серйозні наслідки.

Ліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, дерева вирубують і перевозять через кордон.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Pixabay

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