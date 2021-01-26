У Житомирській області в. о. керівника відділу Держекоінспекції приховував незаконну вирубку лісу. Чиновника затримали під час отримання хабара.

Підозрюваний вимагав у лісоруба хабара розміром у $1 000. За це він пообіцяв не притягувати його до адміністративної відповідальності та надалі прикривати порубку дубу.

Чиновник налагодив схему незаконної вирубки дерев різних порід. За надання зеленого коридору, а також уникнення відповідальності чорні лісоруби давали хабара посадовцю.

Чоловіка затримали за статтею 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України.

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.







На Житомирщині чиновник покривав вирубку лісів / 2 фотографии

В ООН закликали зупинити вирубку лісів

ООН закликає країни Карпатського регіону припинити незаконну вирубку лісів через серйозні наслідки.

Ліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, дерева вирубують і перевозять через кордон.