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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Реєстрація на ЗНО-2021 в Україні: коли розпочнеться і скільки триватиме

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році розпочнеться 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.

зно в україні

Усі зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань, до 30 квітня.

Участь у ЗНО безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше п’яти предметів.

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У Міносвіти нагадали, що основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

На інформаційних сторінках учасників тестування результати ЗНО з’являться до 30 червня.

Дві форми ЗНО з української мови

У 2021 році обов’язковим для всіх буде ЗНО з української мови. Випускників шкіл не зобов’язуватимуть проходити тестування з української літератури.

Тому сертифікаційна робота з української мови міститиме завдання лише з одного предмета: тести з вибором відповіді або на встановлення відповідності і одне завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді.

Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

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