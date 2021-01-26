Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році розпочнеться 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.
Усі зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань, до 30 квітня.
Участь у ЗНО безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше п’яти предметів.
У Міносвіти нагадали, що основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
На інформаційних сторінках учасників тестування результати ЗНО з’являться до 30 червня.
Дві форми ЗНО з української мови
У 2021 році обов’язковим для всіх буде ЗНО з української мови. Випускників шкіл не зобов’язуватимуть проходити тестування з української літератури.
Тому сертифікаційна робота з української мови міститиме завдання лише з одного предмета: тести з вибором відповіді або на встановлення відповідності і одне завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді.