Когда регистрация на ВНО-2021 в Украине — дата

Регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году начнется 1 февраля. Она продлится до 5 марта.

Все зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований, до 30 апреля.

Участие в ВНО бесплатное, но каждый участник может выбрать не более пяти предметов.

В Минобразования напомнили, что основная сессия ВНО-2021 состоится по следующему графику:

21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

На информационных страницах участников тестирования результаты ВНО появятся до 30 июня.

Две формы ВНО по украинскому языку

В 2021 году обязательным для всех будет ВНО по украинскому языку. Выпускников школы не будут обязывать проходить тестирование по украинской литературе.

Поэтому сертификационная работа по украинскому языку будет содержать задания только по одному предмету: тесты с выбором ответа или на установление соответствия и одно задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.