Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Він помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

Про його смерть повідомив народний депутат України Ігор Молоток.

– Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою.

Нардеп додав, що Луговий боровся з коронавірусом, і вже здавалося, що все найскладніше позаду.

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Глава Конотопу перебував у лікарні та в кінці жовтня він повідомляв, що йому стало краще.

Луговий став третім новообраним мером, який помер від Covid-19.

Так, 28 жовтня стало відомо, що чинний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від ускладнень, які викликав коронавірус.

Наступного дня, 29 жовтня, від Covid-19 помер міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко, який також перемагав на цьогорічних виборах.