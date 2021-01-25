PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

На виборах мера Конотопа перемагає свободівець Семеніхін

У Сумській області на повторних виборах мера Конотопа впевнену перемогу здобуває чинний мер міста, свободівець Артем Семеніхін.

На виборах мера Конотопа перемагає свободівець Семеніхін

У повідомленні руху Чесно йдеться, що документи до ТВК здали уже майже всі дільниці міста.

З перемогою Артема Симохіна привітав очільник ВО Свобода Олег Тягнибок.

Політик подякував мешканцям Конотопа за довіру, а також підкреслив, що Семеніхін утримує відрив від другого місця більш ніж на 1 тис. голосів.

Сам Артем Симохін звернувся до виборців у своєму Facebook.

– Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б нереально.

Вибори в Конотопі

Повторні вибори у Конотопі було призначено після того, як новообраний мер Олександр Луговий помер внаслідок коронавірусних ускладнень.

За офіційними даними, у виборах міського голови Конотопа взяли участь 18,5 тис. виборців, явка становила 30,8%.

Джерела: Чесно, Артем Семеніхін, Олег Тягнибок

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка