На виборах мера Конотопа перемагає свободівець Семеніхін

У Сумській області на повторних виборах мера Конотопа впевнену перемогу здобуває чинний мер міста, свободівець Артем Семеніхін.

У повідомленні руху Чесно йдеться, що документи до ТВК здали уже майже всі дільниці міста.

З перемогою Артема Симохіна привітав очільник ВО Свобода Олег Тягнибок.

Політик подякував мешканцям Конотопа за довіру, а також підкреслив, що Семеніхін утримує відрив від другого місця більш ніж на 1 тис. голосів.

Сам Артем Симохін звернувся до виборців у своєму Facebook.

– Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б нереально.

Вибори в Конотопі

Повторні вибори у Конотопі було призначено після того, як новообраний мер Олександр Луговий помер внаслідок коронавірусних ускладнень.

За офіційними даними, у виборах міського голови Конотопа взяли участь 18,5 тис. виборців, явка становила 30,8%.

Джерела: Чесно, Артем Семеніхін, Олег Тягнибок