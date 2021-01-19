У Донецькій області слідчий та колишній поліцейський вимагали у мешканця міста Вугледар 140 тис. грн за уникнення відповідальності за ДТП.

Правоохоронці затримали хабарників у Маріуполі під час одержання всієї суми.

Підозрюваним загрожує позбавленні волі терміном до 12 років за статтею 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України.

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Хабарників викрили за допомогою спільної роботи ДБР та Донецького управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України.

Справу розслідує Донецька обласна прокуратура. Досудове розслідування триває.











Пропонували закрити справу по ДТП: на Донбасі слідчі вимагали хабар / 3 фотографии

Екс-посадовця засудили за хабар

Колишнього в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру засудили за хабар розміром 500 тис. грн.

У суді правоохоронці довели винуватість екс-чиновника. Чоловіка взяли під варту в залі суду після оголошення вироку.