Кандидатуру депутата від партії Слуга народу Олександра Скічка погодили на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

До Верховної Ради нардеп балотувався через одномандатний округ №197 в Черкаській області.

На цьому посту він має замінити Сергія Сергійчука, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади 29 грудня 2020 року.

Біографія Олександра Скічка

Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах, здобув вищу освіту в Київському економічному університеті за спеціальністю Міжнародна економіка.

У 2006 році Скічко почав кар’єру на телебаченні і працював ведучим програми Teen-клуб на О-TV.

2009 року став фіналістом шоу Україна має талант, а у 2010-му дійшов до фіналу російського шоу Минута славы.

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У 2011 році був ведучим ранкового шоу Добрый монинг на російському телеканалі Муз-ТВ, а після став ведучим щоденного прямоефірного ранкового шоу Підйом, але вже на українському Новому каналі.

У 2017 році став ведучим церемонії нагородження Viva найкрасивіші.

Також він вів церемонію вручення Першої національної кінопремії Української кіноакадемії Золота Дзига.

Олександр Скічко разом з Володимиром Остапчуком і Тимуром Мірошниченком був ведучим пісенного конкурсу Євробачення, який проходив в Україні в травні 2017 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 11 Май 2017 в 7:10 PDT

Також Скічко відомий своєю благодійною діяльністю.

У 2018 році він підтримав благодійний проект Нelenmarlentshirt, кошти від якого спрямовані на закупівлю саджанців для ботанічного саду ім. Фоміна.

Брав участь у благодійному вечорі фонду Таблеточки, на якому вдалося зібрати понад 7 млн грн на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

У 2019 році у Києві провів перший благодійний аукціон Твори добро, присвячений пам’яті актриси з Дизель шоу Марини Поплавської. Під час цього заходу були зібрані гроші на придбання життєво важливого хірургічного обладнання для Національного інституту раку.

У 2019 році брав участь у благодійному аукціоні, на якому було зібрано понад 300 тис. грн на медичне обладнання для новонароджених дітей Хмельницької міської лікарні.

Крім благодійності, Скічко в складі Збірної журналістів України з футболу допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 27 Мар 2018 в 12:00 PDT

У 2017 році ведучий одружився з Єлизаветою Юрушевою. У пари народилася дочка.

До слова, це не перший шлюб Скічка. У віці 20 років він одружився на телепродюсері, але через два роки пара розлучилася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

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