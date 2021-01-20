PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Юлія Клєцова |

Нардеп Олександр Скічко: що відомо про депутата, який очолить Черкаську ОДА

Кандидатуру депутата від партії Слуга народу Олександра Скічка погодили на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

До Верховної Ради нардеп балотувався через одномандатний округ №197 в Черкаській області.

На цьому посту він має замінити Сергія Сергійчука, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади 29 грудня 2020 року.

Біографія Олександра Скічка

Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах, здобув вищу освіту в Київському економічному університеті за спеціальністю Міжнародна економіка.

У 2006 році Скічко почав кар’єру на телебаченні і працював ведучим програми Teen-клуб на О-TV.

2009 року став фіналістом шоу Україна має талант, а у 2010-му дійшов до фіналу російського шоу Минута славы.

Читайте
Олександра Скічка погоджено на посаду голови Черкаської ОДА

У 2011 році був ведучим ранкового шоу Добрый монинг на російському телеканалі Муз-ТВ, а після став ведучим щоденного прямоефірного ранкового шоу Підйом, але вже на українському Новому каналі.

У 2017 році став ведучим церемонії нагородження Viva найкрасивіші.

Також він вів церемонію вручення Першої національної кінопремії Української кіноакадемії Золота Дзига.

Олександр Скічко разом з Володимиром Остапчуком і Тимуром Мірошниченком був ведучим пісенного конкурсу Євробачення, який проходив в Україні в травні 2017 року.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Також Скічко відомий своєю благодійною діяльністю.

У 2018 році він підтримав благодійний проект Нelenmarlentshirt, кошти від якого спрямовані на закупівлю саджанців для ботанічного саду ім. Фоміна.

Брав участь у благодійному вечорі фонду Таблеточки, на якому вдалося зібрати понад 7 млн грн на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

У 2019 році у Києві провів перший благодійний аукціон Твори добро, присвячений пам’яті актриси з Дизель шоу Марини Поплавської. Під час цього заходу були зібрані гроші на придбання життєво важливого хірургічного обладнання для Національного інституту раку.

У 2019 році брав участь у благодійному аукціоні, на якому було зібрано понад 300 тис. грн на медичне обладнання для новонароджених дітей Хмельницької міської лікарні.

Крім благодійності, Скічко в складі Збірної журналістів України з футболу допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

У 2017 році ведучий одружився з Єлизаветою Юрушевою. У пари народилася дочка.

До слова, це не перший шлюб Скічка. У віці 20 років він одружився на телепродюсері, але через два роки пара розлучилася.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Комітет виборців України назвав депутатів Верховної Ради, як за 2020 рік не виступили жодного разу під час пленарних засідань. Найбільше мовчунів у пропрезиденській партії Слуга народу.

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору