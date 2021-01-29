Верховная Рада приняла закон, который ликвидирует налоговую милицию.

За документ №4090 проголосовали 259 нардепов.

Согласно документу, в Украине ликвидируется деятельность органов налоговой милиции.

Они прекращают свою деятельность со стартом работы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В то же время Бюро должно начать работу в день принятия соответствующего решения Кабинетом министров, но не позже, чем шесть месяцев с момента вступления в силу закона О Бюро экономической безопасности Украины.

Работа налоговой милиции

В марте 2020 года налоговая милиция разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкоголя.

Сотрудникам удалось установить организаторов нелегального производства.

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