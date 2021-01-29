PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Вместо налоговой милиции Бюро экономической безопасности: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, который ликвидирует налоговую милицию.

Вместо налоговой милиции Бюро экономической безопасности: Рада приняла закон

За документ №4090 проголосовали 259 нардепов.

Согласно документу, в Украине ликвидируется деятельность органов налоговой милиции.

Они прекращают свою деятельность со стартом работы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В то же время Бюро должно начать работу в день принятия соответствующего решения Кабинетом министров, но не позже, чем шесть месяцев с момента вступления в силу закона О Бюро экономической безопасности Украины.

Работа налоговой милиции

В марте 2020 года налоговая милиция разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкоголя.

Читайте
Рада разрешила списать налоговый долг ФЛП: что это значит

Сотрудникам удалось установить организаторов нелегального производства.

Подробнее о работе налоговой милиции в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка