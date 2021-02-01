Україна тверезо дивиться на будь-які провокації з боку Російської Федерації і “ЛНР” та “ДНР”, зокрема на проведення різноманітних форумів, де представники самопроголошених республік “вирішують своє майбутнє”.

Про це у студії Свободи слова на телеканалі ICTV заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Ми ставимося до цього спокійно, з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – це викликати емоційний вибух, емоційну реакцію. Ми на ці провокації реагуємо тверезо, спокійно та інформуємо наших партнерів про це, щоб вони володіли цією інформацією, зокрема і в ООН, і у ЄС, – зазначив Дмитро Кулеба.

Крім того, за його словами, західні партнери мають таку ж позицію.

– У Парижі та Берліні цією інформацією також володіють та ставляться до неї так, як і ми, – додав Дмитро Кулеба.

“Доктрина ЛДНР”

Наприкінці січня сепаратисти оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.

Вони планують захопити всі населені пункти Донецької і Луганської областей.

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