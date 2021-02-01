PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Україна реагує тверезо: Кулеба про російські інформаційні операції

Україна тверезо дивиться на будь-які провокації з боку Російської Федерації і “ЛНР” та “ДНР”, зокрема на проведення різноманітних форумів, де представники самопроголошених республік “вирішують своє майбутнє”.

Україна реагує тверезо: Кулеба про російські інформаційні операції

Про це у студії Свободи слова на телеканалі ICTV заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Ми ставимося до цього спокійно, з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – це викликати емоційний вибух, емоційну реакцію. Ми на ці провокації реагуємо тверезо, спокійно та інформуємо наших партнерів про це, щоб вони володіли цією інформацією, зокрема і в ООН, і у ЄС, – зазначив Дмитро Кулеба.

Крім того, за його словами, західні партнери мають таку ж позицію.

– У Парижі та Берліні цією інформацією також володіють та ставляться до неї так, як і ми, – додав Дмитро Кулеба.

Читайте
Питання не стоїть: Пєсков відхрестився від планів приєднати Донбас до РФ

“Доктрина ЛДНР”

Наприкінці січня сепаратисти оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.

Вони планують захопити всі населені пункти Донецької і Луганської областей.

Детальніше про “доктрину ЛДНР” читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Урядовий портал

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка