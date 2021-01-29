Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова пропагандистки Маргарити Симонян про необхідність приєднання Донбасу до складу Російської Федерації.

За словами Пєскова, Росія не збирається приєднувати Донбас, але водночас продовжить “захищати російськомовне населення”.

— Маргарита Симонян є медіа-менеджером та журналістом. Вона не може висловлювати офіційну позицію РФ. Такого питання на порядку денному не стоїть. Ви знаєте, що Росія посідає досить відповідальну позицію у межах зусиль сприяння Україні з регулювання її внутрішньоукраїнського кризи. Росія займає послідовну відповідальну позицію щодо захисту інтересів російськомовного населення на Донбасі і продовжить захищати росіян, – сказав Пєсков.

Також слова Симонян прокоментувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала слова пропагандистки її особистою точкою зору.

— Це її думка, її точка зору, її позиція. Причому, вона її озвучувала і до цього в різних формах, – сказала Захарова.

Захарова також додала, що Симонян не є ані держслужбовцям, ані чиновником.

Головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симонян прибула до тимчасово окупованої Донецька, де взяла участь у так званому форумі Російський Донбас.

Виступаючи там, вона заявила, що мешканці сходу України “хочуть жити у себе вдома” та “мати можливість бути росіянами”. Пропагандистка закликала керівництво РФ приєднати тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області до Росії.

Окрім Симонян до “ДНР” на так званий форум приїхав її чоловік Тигран Кеосян та головний редактор Говорить Москва Роман Бабаян. Симонян та Бабаян давно отримали заборону на в’їзд на територію України.

МЗС хоче заборонити в’їзд до України Кеосаяну

Міністерство закордонних справ України ініціює процедури для заборони на в’їзд російського журналіста Тиграна Кеосаяна.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи відвідування Донецька трьома російськими пропагандистами.