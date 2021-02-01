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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Украина реагирует трезво: Кулеба о российских информационных операциях

Украина трезво смотрит на любые провокации со стороны Российской Федерации и “ЛНР” и “ДНР”, в частности на проведение различных форумов, где представители самопровозглашенных республик “решают свое будущее”.

Украина реагирует трезво: Кулеба о российских информационных операциях

Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы относимся к этому спокойно, с холодной головой, понимая, что одна из целей этой информационной операции — это вызвать эмоциональный взрыв, эмоциональную реакцию. Мы на эти провокации реагируем трезво, спокойно и информируем наших информационных партнеров об этом, чтобы они владели этой информацией, в том числе и в ООН, и в ЕС, — отметил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, по его словам, у западных партнеров такая же позиция.

— В Париже и Берлине этой информации также владеют и относятся к ней так же, как мы, — добавил Дмитрий Кулеба.

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“Доктрина ЛДНР”

В конце января сепаратисты обнародовали “доктрину” так называемой ЛДНР.

Они планируют захватить все населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о “доктрине ЛДНР” читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова

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