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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Легалізацію носіння короткоствольної зброї можна винести на референдум – Геращенко

Питання про легалізацію носіння короткоствольної зброї пропонують винести на референдум.

Таку ідею в ефірі одного з українських телеканалів висловив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, оскільки боюся, що можуть гинути невинні люди. Давайте ухвалимо закон і проведемо справжній референдум, де поставимо питання – дозволяти носіння короткоствольної зброї чи ні. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися.

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За словами Антона Геращенка, головним аргументом проти легалізації є ймовірність випадкових смертей.

Зі свого боку, очільник комітету Верховної Ради з національної безпеки Олександр Завітневич виступає на підтримку легалізації вогнепальної зброї. Однак спочатку потрібно розробити правильну дозвільну систему.

Натомість президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що рішення узаконити вільне носіння зброї є передчасним.

Джерело: Україна 24

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