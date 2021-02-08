Негода у світі: як снігопади скували Європу та Америку

Негода вирує у світі. У Німеччині – сніг та крижані дощі. Велику Британію – штормить, а США – засипало снігом. В Нідерландах ситуацію взагалі називають зимовим локдауном.

Нідерланди засипало снігом – це перша серйозна заметіль у країні за останні 10 років. Стихія зупинила транспортний рух, паралізувала життя у населених пунках. Через негоду довелось закрити усі центри тестування на коронавірус.

Мороз, за прогнозами, протримається щонайменше 10 днів. Оголошено червоний ступінь небезпеки, що у Нідерландах буває вкрай рідко.

Людям рекомендували не виходити на вулицю без нагальної потреби. Однак голландська молодь, яка рідко має нагоду насолодитися зимовими розвагами, прийшла у парки та насолоджується катанням на лижах і санчатах.

Сніг та крижані дощі скували і північ Німеччини. Товща снігових заметів – від 15 до 40 сантиметрів. Опади утворили небезпечну ожеледь.

Рух на декількох автобанах зупинили, скасували багато залізничних рейсів та кілька матчів Бундесліги, які мали відбутися напередодні. Прогнозують, що опади припиняться сьогодні. Місцеві чистять сніг і зберігають спокій.

У Велику Британію сніг та дощ приніс шторм Дарсі. Найбільше дісталося південній та східній частинам країни. Місцями намело 30 сантиметрів опадів.

Негода завдала шкоди транспортному сполученню. Подекуди також закрили центри тестування – відвідувачів не попередили, люди обурені. На сьогодні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Продовжує сніжити і у Сполучених Штатах. Нью-Йорк знову огорнуло густим білим покривом. Містяни вже звикли й залюбки насолоджуються зимовою погодою у парках.

Негода в Україні

Наприкінці січня пройшла сильна негода в Україні. Снігопади накрили західні, північні та центральні регіони. Але найбільше опадів випало на півдні. Подекуди – до півметра снігу.

В Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки. Рух трасами в цих регіонах обмежили. Дороги не встигали розчищати.

У Миколаївській області без опалення залишилося місто Южноукраїнськ з 40 тис. жителів.

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