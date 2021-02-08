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Негода у світі: як снігопади скували Європу та Америку

Негода вирує у світі. У Німеччині – сніг та крижані дощі. Велику Британію – штормить, а США – засипало снігом. В Нідерландах ситуацію взагалі називають зимовим локдауном.

Нідерланди засипало снігом – це перша серйозна заметіль у країні за останні 10 років. Стихія зупинила транспортний рух, паралізувала життя у населених пунках. Через негоду довелось закрити усі центри тестування на коронавірус.

Мороз, за прогнозами, протримається щонайменше 10 днів. Оголошено червоний ступінь небезпеки, що у Нідерландах буває вкрай рідко.

Людям рекомендували не виходити на вулицю без нагальної потреби. Однак голландська молодь, яка рідко має нагоду насолодитися зимовими розвагами, прийшла у парки та насолоджується катанням на лижах і санчатах.

Сніг та крижані дощі скували і північ Німеччини. Товща снігових заметів  – від 15 до 40 сантиметрів. Опади утворили  небезпечну ожеледь.

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Рух на декількох автобанах зупинили, скасували багато залізничних рейсів та кілька матчів Бундесліги, які мали відбутися напередодні. Прогнозують, що опади припиняться сьогодні. Місцеві чистять сніг і зберігають спокій.

У Велику Британію сніг та дощ приніс шторм Дарсі. Найбільше дісталося південній та східній частинам країни. Місцями намело 30 сантиметрів опадів.

Негода завдала шкоди транспортному сполученню. Подекуди також закрили центри тестування – відвідувачів не попередили, люди обурені. На сьогодні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Продовжує сніжити і у Сполучених Штатах. Нью-Йорк знову огорнуло густим білим покривом. Містяни вже звикли й залюбки насолоджуються зимовою погодою у парках.

Негода в Україні

Наприкінці січня пройшла сильна негода в Україні. Снігопади накрили західні, північні та центральні регіони. Але найбільше опадів випало на півдні. Подекуди – до півметра снігу.

В Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки. Рух трасами в цих регіонах обмежили. Дороги не встигали розчищати.

У Миколаївській області без опалення залишилося місто Южноукраїнськ з 40 тис. жителів.

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