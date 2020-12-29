Літаки Антонова Міноборони вперше закупить для армії України

Україна замовила три нові військово-транспортні літаки Ан-178 для Збройних сил України. Меморандум про співпрацю та контракт на закупівлю літаків підписали 29 грудня Міноборони та ДП Антонов за участі президента Володимира Зеленського.

На нових літаках доставлятимуть особовий склад, озброєння та легку військову техніку посадковим і парашутним способами, а також транспортуватимуть вантажі.

– Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне, так, як це й повинно бути, – наголосив глава держави.



































Зеленський: Держава вперше замовляє в Антонова літаки для армії / 9 фотографий

Володимир Зеленський зазначив, що багато міжнародних партнерів цікавляться військово-транспортними зразками літаків Ан.

– Мене завжди запитують, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні. Саме тому цей крок (будівництво літаків, – Ред.) удвічі важливіший. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій, – зауважив президент.

Глава держави вважає, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути не сенсацією, а нормою.

Тому керівництво ДП Антонов має надати комплексний план, як відновити та посилити кадровий потенціал підприємства, повернути втрачених професіоналів та залучити нових фахівців.

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Президент запропонував державним замовникам шукати нові контракти на виготовлення Ан-178, а уряду – попрацювати над створенням у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками Антонова.

Також Зеленський наказав розробити державну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати на цю тему засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Ситуація з авіатехнікою ЗСУ

У жовтні віце-прем’єр-міністр Олег Уруський повідомляв, що ситуація з авіатехнікою Збройних сил України є незадовільною.

Однак, за його словами, це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати.