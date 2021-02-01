Чому Україна досі не в НАТО: Зеленський має запитання до Байдена

Вступ України в НАТО – одне з ключових питань безпеки в Європі. На думку президента України Володимира Зеленського, саме до встановлення безпеки прагне новообраний президент США Джо Байден.

– Президент Байден говорив, що він працюватиме заради безпеки в Європі. Для нас це важливо, тому що безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тому я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації, – зазначив президент в інтерв’ю Axios.

Володимир Зеленський додав, що Україна вдячна США за все, що вони вже зробили. Однак він не розуміє, чому для покращення ситуації з безпекою в регіоні питання членства у НАТО не може бути вирішене.

– Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Це одне з найважливіших питань безпеки – тієї самої, про яку говорить президент Байден. В такому разі у мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО? – додав Зеленський.

Також президент зазначив, що що в разі членства України в Північноатлантичному альянсі, інші члени об’єднання повинні були б захищати країну, що дало б змогу уникнути ескалації конфлікту на Донбасі.

Напередодні посол України у США Володимир Єльченко повідомив, що Україна працює над візитом Байдена у Київ.

Також готується поїздка Зеленського у Вашингтон. Однак спершу повинна відбутися телефонна розмова президентів.

Джерело: Axios