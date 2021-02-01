PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Чому Україна досі не в НАТО: Зеленський має запитання до Байдена

Вступ України в НАТО – одне з ключових питань безпеки в Європі. На думку президента України Володимира Зеленського, саме до встановлення безпеки прагне новообраний президент США Джо Байден.

Джо Байден Володимир Зеленський

– Президент Байден говорив, що він працюватиме заради безпеки в Європі. Для нас це важливо, тому що безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тому я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації, – зазначив президент в інтерв’ю Axios.

Читайте
Зеленський заявив, що трішки злий на Трампа - інтерв'ю Axios

Володимир Зеленський додав, що Україна вдячна США за все, що вони вже зробили. Однак він не розуміє, чому для покращення ситуації з безпекою в регіоні питання членства у НАТО не може бути вирішене.

– Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Це одне з найважливіших питань безпеки – тієї самої, про яку говорить президент Байден. В такому разі у мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО? – додав Зеленський.

Також президент зазначив, що що в разі членства України в Північноатлантичному альянсі, інші члени об’єднання повинні були б захищати країну, що дало б змогу уникнути ескалації конфлікту на Донбасі.

Напередодні посол України у США Володимир Єльченко повідомив, що Україна працює над візитом Байдена у Київ.

Також готується поїздка Зеленського у Вашингтон. Однак спершу повинна відбутися телефонна розмова президентів.

Джерело: Axios

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка