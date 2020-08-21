Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

У Дніпрі відкрили найекологічнішу ТЕС в Україні: на реалізацію пішло $32 млн

У Дніпрі з’явилась найпотужніша в Україні ТЕС на соняшниковому лушпинні. Потужність її парових котлів – 16 МВт, а коефіцієнт корисної дії 90%. На реалізацію проекту знадобилося 2 роки і $32 млн інвестицій.

Тут усе автоматизоване, працівники потрібні хіба що для контролю. Обладнання для станції шукали у Чехії та Харкові. Загалом Дніпровська ТЕС оснащена на 65% приладами українського виробництва.

Читайте: Як економити на електроенергії – поради експерта та досвід українців

Головна перевага підприємства – екологічність. Технологічні параметри відповідають міжнародним стандартам. Ця ТЕС одна з найчистіших в Україні – викиди значно нижчі за норму.

Для повноцінного виробництва електроенергії тут на місяць необхідно 10 тис. тонн біомаси. Парові котли тут можуть працювати не лише на соняшниковому лушпинні чи пелетах, а й на інших видах біомаси, зокрема й на дерев’яній трісці.

Також нещодавно на Рівненській АЕС було відключено від електромережі енергоблок №3. До 4 серпня він перебував у резерві.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вже не реве, а лише стогне. Чому міліє Дніпро та як врятувати річку
Вже не реве, а лише стогне. Чому міліє Дніпро та як врятувати річку
У Дніпрі планують очистити місто від стихійної торгівлі
У Дніпрі планують очистити місто від стихійної торгівлі
Деталь розрізала ногу: у Дніпрі п’яний автомийник вкрав Honda і покалічив дитину
Деталь розрізала ногу: у Дніпрі п’яний автомийник вкрав Honda і покалічив дитину
Не зашили після розтину: у морзі Дніпра матері віддали тіло дитини в пакеті зі сміттям
Не зашили після розтину: у морзі Дніпра матері віддали тіло дитини в пакеті зі сміттям
У Дніпрі вантажівка в’їхала у мікроавтобус, 9 осіб постраждали
У Дніпрі вантажівка в’їхала у мікроавтобус, 9 осіб постраждали
У Дніпрі від авто відлетіла деталь і потрапила в дитину, її госпіталізували
У Дніпрі від авто відлетіла деталь і потрапила в дитину, її госпіталізували
Екологи мовчать про обміління і забруднення Дніпра – Асоціація рибалок
Екологи мовчать про обміління і забруднення Дніпра – Асоціація рибалок
Ногою в голову: у Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив жінку
Ногою в голову: у Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив жінку

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка