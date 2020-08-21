У Дніпрі відкрили найекологічнішу ТЕС в Україні: на реалізацію пішло $32 млн

У Дніпрі з’явилась найпотужніша в Україні ТЕС на соняшниковому лушпинні. Потужність її парових котлів – 16 МВт, а коефіцієнт корисної дії 90%. На реалізацію проекту знадобилося 2 роки і $32 млн інвестицій.

Тут усе автоматизоване, працівники потрібні хіба що для контролю. Обладнання для станції шукали у Чехії та Харкові. Загалом Дніпровська ТЕС оснащена на 65% приладами українського виробництва.

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Головна перевага підприємства – екологічність. Технологічні параметри відповідають міжнародним стандартам. Ця ТЕС одна з найчистіших в Україні – викиди значно нижчі за норму.

Для повноцінного виробництва електроенергії тут на місяць необхідно 10 тис. тонн біомаси. Парові котли тут можуть працювати не лише на соняшниковому лушпинні чи пелетах, а й на інших видах біомаси, зокрема й на дерев’яній трісці.

Також нещодавно на Рівненській АЕС було відключено від електромережі енергоблок №3. До 4 серпня він перебував у резерві.

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