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Школи закриті, міста стоять: четвертий день снігопадів і прогноз погоди в Україні

Негода в Україні не відступає вже четвертий день поспіль. Найближчі два дні знову очікується погіршення погоди. Водіїв просять не виїжджати без потреби, оскільки складні погодні умови 11 лютого синоптики обіцяють по всій країні, крім південного сходу.

Досить складна ситуація на Львівщині. Тут снігопад не зупинявся всю ніч, а під ранок інтенсивність тільки збільшилась. На трасах державного значення величезні перемети, на трасі Київ-Чоп утворився величезний затор. Через снігові замети рух вантажівок у Львівській області частково обмежили.

Майже усе місто скували шалені затори, особливо складна ситуація у центральній частині Львова.

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Волинь накрив потужний снігопад, через що Луцьк просто паралізувало. Погано курсує громадський транспорт. Містяни самостійно розчищають сніг. У Рівненській області у рейс не виїхала майже сотня шкільних автобусів. А учні 30-ти громад протягом двох днів навчатимуться дистанційно.

А Івано-Франківську область 11 лютого скували рясний мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледиця та шквальний вітер. Через негоду комунальники працюють у три зміни. Водночас в Ужгороді через негоду закрили усі міські школи.

Рятувальники закликають туристів не йти в гори через небезпеку сходження лавин і сильний мороз.

Негода у Києві також вирує. Через снігопади у столиці 11 і 12 лютого закрили школи та дитсадки. Всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання у дистанційному режимі.

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