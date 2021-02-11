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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Доба на Донбасі: ворог обстріляв позиції ЗСУ сім разів, поранено військового

Минулої доби, 10 лютого, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під час обстрілу отримав поранення український військовий.

Донбас, ООС

Бійця ЗСУ поранили поблизу населеного пункту Піски – у нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Військовослужбовця госпіталізували до лікарні, наразі його стан задовільний.

Крім цього, ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Водяне та Південне. У районі міста Золоте окупанти скинули осколкову гранату та застосували безпілотник. Українські воїни також відкривали вогонь у відповідь.

Про порушення мирних домовленостей повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Станом на ранок 11 лютого обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано.

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Втрати на Донбасі

6 лютого на Донбасі підірвалися троє військових на вибуховому пристрої. Двоє бійців ЗСУ загинули, за життя третього наразі борються медики.

Обставини трагедії з’ясовуються.

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