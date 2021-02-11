Минулої доби, 10 лютого, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під час обстрілу отримав поранення український військовий.
Бійця ЗСУ поранили поблизу населеного пункту Піски – у нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Військовослужбовця госпіталізували до лікарні, наразі його стан задовільний.
Крім цього, ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Водяне та Південне. У районі міста Золоте окупанти скинули осколкову гранату та застосували безпілотник. Українські воїни також відкривали вогонь у відповідь.
Про порушення мирних домовленостей повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Станом на ранок 11 лютого обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано.
Втрати на Донбасі
6 лютого на Донбасі підірвалися троє військових на вибуховому пристрої. Двоє бійців ЗСУ загинули, за життя третього наразі борються медики.
Обставини трагедії з’ясовуються.