Минулої доби, 10 лютого, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під час обстрілу отримав поранення український військовий.

Бійця ЗСУ поранили поблизу населеного пункту Піски – у нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Військовослужбовця госпіталізували до лікарні, наразі його стан задовільний.

Крім цього, ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Водяне та Південне. У районі міста Золоте окупанти скинули осколкову гранату та застосували безпілотник. Українські воїни також відкривали вогонь у відповідь.

Про порушення мирних домовленостей повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Станом на ранок 11 лютого обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано.

Втрати на Донбасі

6 лютого на Донбасі підірвалися троє військових на вибуховому пристрої. Двоє бійців ЗСУ загинули, за життя третього наразі борються медики.

Обставини трагедії з’ясовуються.