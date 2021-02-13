Арктичний мороз у горах і тяжкі обмороження: коли закінчиться негода в Україні

Київ замітає снігом вже тиждень. Комунальники не встигають чистити вулиці. Утім це ще не кінець зими, синоптики попереджають, хоч наступного тижня снігу і не буде, температура по всій Україні понизиться до -22 градусів морозу.

На Волині та Рівненщині сніжило всю ніч, на ранок снігопад тимчасово припинився, і це дало можливість вивільнити траси та міста зі снігових заметів. У Луцьку за три дні вивезли 3 тис. тонн снігу.

Рятувальники витягнули із заметів сотню автомобілів. Також довелося буксирували карети швидкої. Окрім того, на Рівненщині всі місцеві дороги закрили для проїзду, оскільки замети намітає буквально за 20 хв.

У Львові через велику кількість снігу стався обвал в одноповерховій будівлі. З-під завалів дістали загиблого чоловіка.

А у Карпатах випало більше метра снігу та був арктичний мороз. На горі Піп Іван зафіксували мінус 27 градусів. У горах через снігопад і хуртовини є велика загроза сходження снігових лавин. Там погана видимість – до 50 метрів. Тому рятувальники закликають туристів туди не ходити, бо в горах нині смертельно небезпечно.

Морози у Європі

Не лише Україну дошкуляють морози та снігопади. Європа потерпає не менше. Нещодавно в Британії та Нідерландах зафіксували аномально низьку температуру повітря.