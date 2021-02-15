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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Підключено другий енергоблок ХАЕС – це дозволить обійтись без електроенергії з Росії

Енергоатом підключив другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції після ремонту. Завдяки оптимізації виробничих процесів це сталося на місяць раніше.

Підключено другий енергоблок ХАЕС – це дозволить обійтись без електроенергії з Росії

Підключення ХАЕС до Об’єднаної енергосистеми України надасть додаткові 1000 МВт електроенергії.

За словами керівника НАЕК Енергоатом Петра Котіна, це саме той об’єм електроенергії, який вирішить питання забезпечення України в зимовий період.

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Це також дасть змогу відмовитись від імпорту електроенергії з Росії, до якого Україна була змушена через дефіцит вугілля та ремонт багатьох енергоблоків.

Імпорт електроенергії в Україну

В ефірі одного з українських телеканалів міністр іноземних справ Дмитро Кулеба наголосив, що стратегія України полягає в тому, щоб повністю від’єднатись від російської та білоруської енергосистем і під’єднатись до електричної системи Європейського союзу.

На думку Кулеби, це потрібно і можливо зробити до 2023 року, для початку треба, щоб українська система відповідала європейським стандартам.

Фото: ХАЕС

Джерело: Енергоатом

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