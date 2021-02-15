Енергоатом підключив другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції після ремонту. Завдяки оптимізації виробничих процесів це сталося на місяць раніше.

Підключення ХАЕС до Об’єднаної енергосистеми України надасть додаткові 1000 МВт електроенергії.

За словами керівника НАЕК Енергоатом Петра Котіна, це саме той об’єм електроенергії, який вирішить питання забезпечення України в зимовий період.

Це також дасть змогу відмовитись від імпорту електроенергії з Росії, до якого Україна була змушена через дефіцит вугілля та ремонт багатьох енергоблоків.

Імпорт електроенергії в Україну

В ефірі одного з українських телеканалів міністр іноземних справ Дмитро Кулеба наголосив, що стратегія України полягає в тому, щоб повністю від’єднатись від російської та білоруської енергосистем і під’єднатись до електричної системи Європейського союзу.

На думку Кулеби, це потрібно і можливо зробити до 2023 року, для початку треба, щоб українська система відповідала європейським стандартам.

Фото: ХАЕС

Джерело: Енергоатом