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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Кулеба про Мінський процес: Потенціал ще є, треба витискати максимум

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба покладає надії на мінські переговори щодо врегулювання ситуації у східних регіонах України. Про це очільник МЗС заявив під час прес-конференції.

Кулеба про Мінський процес: Потенціал ще є, треба витискати максимум

За його словами, цей формат ще має потенціал, тому Україні необхідно діяти в його межах.

– Мінський процес наразі більше живий, ніж мертвий. Тому необхідно працювати в його межах.

Також Кулеба додав, що з переговорного процесу у мінському форматі треба витиснути максимум можливого.

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Напередодні міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що мінський формат потребує модернізації.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також зауважив, що деякі пункти домовленостей неможливо виконати. Єрмак підкреслив, що Україна підтримує Мінські домовленості, однак вони дуже складні.

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