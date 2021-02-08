Захист боржників від свавілля колекторів: як працюватиме новий закон

Наприкінці січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який захищатиме боржників від свавілля колекторів. Водночас дуже часто ніякого боргу взагалі не існує і людина навіть поручителем не виступала.

Одна із жертв колекторів розповів, що йому вже місяць телефонують по кілька разів за ніч. А нині почали погрожувати ще й дітям.

За словами чоловіка, зареєстрована у Дніпрі організація вимагає від нього, нібито як від поручителя, сплатити борг якоїсь жінки, якої він не знає.

Він вже сам телефонував колекторам і запропонував надати документи на цей кредит, щоб самостійно владнати це питання з банком, але йому відмовили.

І таких історій в Україні – мільйони, каже Ольга Василевська-Смаглюк, яка є співавтором відповідного законопроекту про захист божників від колекторського свавілля. До кінця лютого документ планують проголосувати в цілому.

Проблема у тому, що такого поняття, як колектор, у нашому закононодавстві поки що взагалі не існує, тобто фактично ці фірми працюють нелегально.

Завдяки ухваленню закону передусім з’явиться публічний реєстр колекторських фірм. І тільки тим, хто є в ньому, можна буде займатися колекторством.

Контролюватиме їх Національний банк, він же накладатиме штрафи за дрібні порушення, а за суттєві – позбавлятиме права на роботу.

Окрім того, запроваджується етичний кодекс. Колекторам заборонять телефонувати боржникам після 20.00 і до 8.00, і не більше двох разів на день, понад годинний автододзвін – теж табу. Погрожувати, шантажувати, а також діймати родичів та колег, – це грубе порушення.

Юрист Лаврентій Царук позитивно оцінює законодавчу ініціативу, проте наголошує, що хто захоче цей закон обійти, шпарину знайде.

27 січня нардепи ухвалили в першому читанні законопроект №4241, який захищатиме боржників у разі врегулювання простроченої заборгованості. Документ передбачає захист прав споживачів-боржників за споживчим кредитуванням і обмежує доступ до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

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