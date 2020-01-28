Податок для Netflix, соцмереж і онлайн-сервісів: у Раді зареєстрували законопроект

Народний депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев подав до Верховної Ради законопроект №2634, який передбачає введення податку на додану вартість онлайн-сервісів та соцмереж.

Відповідно до тексту документа, податок пропонується ввести для сервісів:

постачання зображень, текстів, фотографій, електронних книг і журналів;

постачання відео за запитом, ігор, азартних ігор, включаючи поставки послуг з участі в таких іграх;

для доступу до інформаційних, комерційних, освітніх, розважальних електронних та інших подібних ресурсів;

хмарного зберігання даних;

постачання (передання прав на використання) програмного забезпечення і оновлень до нього;

надання рекламних послуг в мережі, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

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У разі ухвалення законопроекту обкладені податком будуть такі компанії як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервіс бронювання житла на кшталт Booking.com та багато інших.

Це може позначитися на вартості послуг, які вони надають. Зокрема, підвищиться вартість передплати на стрімінгових сервісах та реклами в соціальних мережах.

Передбачається, що міжнародним корпораціям необхідно буде зареєструватися нерезидентом-платником за допомогою спеціально розробленого веб-сайту. Через нього ж можна буде подавати спрощену податкову декларацію та отримувати повідомлення про суми податку.

За несплату податку постачальників електронних послуг пропонується штрафувати на суму 8,5 тис. грн.

Наразі законопроект перебуває на розгляді у комітеті.

Раніше Данило Гетманцев заявив, що ПДФО, ЄСВ та військовий збір можна об’єднати в один податок .