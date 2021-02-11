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Реєстрація проживання дітей за 5 хвилин: на порталі Дія запустили новий сервіс

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс на порталі Дія, який дозволяє всього за 5 хвилин зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років.

Ця послуга доступна у Харкові в рамках пілотного проекту, у Маріуполі та Кривому Розі, а з квітня буде в усіх регіонах.

Щоб зареєструвати адресу мешкання дитини, батькам чи одному з них треба мати електронний підпис, заповнити заяву на порталі Дія і протягом доби чекати на сповіщення про реєстрацію.

Послугою вже скористалися сотні батьків, а невдовзі стане доступною онлайн-реєстрація або зміна місця проживання для дорослих.

Мінцифри нині тестує нову послугу. Вона дуже складна, оскільки потрібна взаємодія тисяч баз даних та реєстрів. Запуск заплановано на квітень.

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Для повноцінного запуску сервісу Верховна Рада має ухвалити відповідні законопроєкти. Це дозволить людям як зі звичайним паспортом, так і з ІД-карткою змінювати місце реєстрації. У квітні також запустять електронний підпис автоматичного реєстру ФОПів.

У Мінцифри також обіцяють, що з вересня 2021 року українці можуть взагалі відмовитися від паперових документів, оскільки вся необхідна інформація міститься у відповідних реєстрах.

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