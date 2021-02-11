Реєстрація проживання дітей за 5 хвилин: на порталі Дія запустили новий сервіс

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс на порталі Дія, який дозволяє всього за 5 хвилин зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років.

Ця послуга доступна у Харкові в рамках пілотного проекту, у Маріуполі та Кривому Розі, а з квітня буде в усіх регіонах.

Щоб зареєструвати адресу мешкання дитини, батькам чи одному з них треба мати електронний підпис, заповнити заяву на порталі Дія і протягом доби чекати на сповіщення про реєстрацію.

Послугою вже скористалися сотні батьків, а невдовзі стане доступною онлайн-реєстрація або зміна місця проживання для дорослих.

Мінцифри нині тестує нову послугу. Вона дуже складна, оскільки потрібна взаємодія тисяч баз даних та реєстрів. Запуск заплановано на квітень.

Для повноцінного запуску сервісу Верховна Рада має ухвалити відповідні законопроєкти. Це дозволить людям як зі звичайним паспортом, так і з ІД-карткою змінювати місце реєстрації. У квітні також запустять електронний підпис автоматичного реєстру ФОПів.

У Мінцифри також обіцяють, що з вересня 2021 року українці можуть взагалі відмовитися від паперових документів, оскільки вся необхідна інформація міститься у відповідних реєстрах.

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