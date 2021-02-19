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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Безпека на Донбасі та санкції: що можуть розглянути на РНБО 19 лютого

В Офісі президента 19 лютого відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому частину питань розглядатимуть в закритому режимі.

РНБО

Прес-служба РНБО анонсувала засідання ще тиждень тому – 12 лютого.

– На засіданні планується обговорити комплекс питань, частина з яких буде розглянута в закритому режимі, – йдеться в повідомленні.

За результатами засідання секретар РНБО Олексій Данілов збирає брифінг для ЗМІ, орієнтовно, о 17.30.

В ОП відзначили, що для президента безумовним пріоритетом є виконання конституційного обов’язку щодо забезпечення національної безпеки.

– На жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися, – відзначили в Офісі президента.

Офіційного порядку денного засідання РНБО немає, але нардеп від фракції Слуга народу Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів натякнула, що, швидше за все, будуть розглядатися питання безпеки на Донбасі, а також певні санкції, як це було 2 лютого з трьома телеканалами.

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Проте в ОП не бачать підстав для закриття інших ЗМІ. Днями радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поки не планують розширювати санкції проти каналів й закривати інші медіа.

Санкції проти трьох телеканалів

Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Зокрема, йдеться про запровадження санкції проти українських телеканалів 112, Newsone та Zik.

Джерело: Україна 24

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