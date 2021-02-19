В Офисе президента 19 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором часть вопросов будут рассматривать в закрытом режиме.

Пресс-служба СНБО анонсировала заседание еще неделю назад – 12 февраля.

– На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме, – говорится в сообщении.

По результатам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов собирает брифинг для СМИ, ориентировочно, в 17.30.

В ОП отметили, что для президента безусловным приоритетом является выполнения конституционной обязанности по обеспечению национальной безопасности.

– К сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались, – отметили в Офисе президента.

Официальной повестки дня заседания СНБО нет, но нардеп от фракции Слуга народа Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов намекнула, что, скорее всего, будут рассматриваться вопросы безопасности на Донбассе, а также определенные санкции, как это было 2 февраля с тремя телеканалами.

Однако в ОП не видят оснований для закрытия других СМИ. На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока не планируют расширять санкции против каналов и закрывать другие медиа.

Санкции против трех телеканалов

Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, речь идет о введении санкций против украинских телеканалов 112, Newsone и Zik.