PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Безопасность на Донбассе и санкции: что могут рассмотреть на СНБО 19 февраля

В Офисе президента 19 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором часть вопросов будут рассматривать в закрытом режиме.

РНБО

Пресс-служба СНБО анонсировала заседание еще неделю назад – 12 февраля.

– На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме, – говорится в сообщении.

По результатам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов собирает брифинг для СМИ, ориентировочно, в 17.30.

В ОП отметили, что для президента безусловным приоритетом является выполнения конституционной обязанности по обеспечению национальной безопасности.

– К сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались, – отметили в Офисе президента.

Официальной повестки дня заседания СНБО нет, но нардеп от фракции Слуга народа Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов намекнула, что, скорее всего, будут рассматриваться вопросы безопасности на Донбассе, а также определенные санкции, как это было 2 февраля с тремя телеканалами.

Читайте
Санкции против телеканалов: половина украинцев поддержала решение Зеленского

Однако в ОП не видят оснований для закрытия других СМИ. На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока не планируют расширять санкции против каналов и закрывать другие медиа.

Санкции против трех телеканалов

Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, речь идет о введении санкций против украинских телеканалов 112, Newsone и Zik.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка