Маршрутки відійдуть у минуле: в Україні з’явиться нова транспортна модель

В Україні планують ввести нову транспортну модель, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство вже ініціювало відповідний законопроект.

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– Міста зможуть фактично розширити той перелік транспортних засобів, який в форматі громадського транспорту працює, і вони зможуть замовляти послугу у перевізників. І тоді це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси. Це будуть вже приватні перевізники, які будуть надавати послугу місту і комунальним підприємствам. Тоді маршрутки фактично відійдуть в минуле, – зазначив Владислав Криклій.

Також він зазначив, що запуск маршруток після карантину – це питання до місцевої влади.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це буде відбуватися поступово.