Будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться вже цьогоріч – Зеленський

В Україні у 2021 році планують побудувати 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих. Почати будівництво Київської обхідної дороги планують уже цьогоріч.

Про це під час форуму Україна 30. Інфраструктура повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми маємо кілька амбітних пріоритетних проектів. Один з них – Київська обхідна дорога. Ми плануємо розпочати її реалізацію вже цьогоріч. Її загальна протяжність становитиме 150 км, – зазначив президент.

Ще одним амбітним проектом, присвяченим 30-річчю незалежності України, Володимир Зеленський назвав найдовшу трасу М-30, довжиною 1,4 тис. км, яка з’єднає Схід та Захід країни.

За підсумками 2020 року Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг на 20 позицій і наразі посідає 126 місце.

Це також дозволило посилити позиції за більш загальними показниками. У рейтингу Транспорт ми піднялися вгору на 12 сходинок і отримали 73 місце.