Українці отримуватимуть компенсації за затримку грошових виплат. Відповідний законопроект 23 лютого підписав президент України Володимир Зеленський. Народні депутати ухвалили його 4 лютого.

Згідно з документом, громадяни, які невчасно отримують виплати, можуть отримати компенсацію. До переліку входять зарплати, стипендії, соціальні виплати, пенсії, відшкодування шкоди у разі заподіяння каліцтва та інших ушкоджень здоров’я, а також у разі втрати годувальника.

Зеленський зменшив ПДВ для аграрної продукції

22 лютого Володимир Зеленський підписав законопроект про зменшення ПДВ для аграрної продукції. До переліку увійшли деякі види товарів, зокрема молоко, пшениця, кукурудза та інші.

Податок знизився з 20% до 14%.