На металургійному комбінаті Азовсталь Групи Метінвест вивели на капітальний ремонт два повітронагрівача доменних печей №3 та №4. До робіт приступили на початку лютого і планують завершити їх до кінця листопада цього року. Вартість ремонту кожного з повітронагрівачів становитиме близько 3,5 млн доларів, повідомила прес-служба холдингу.

– Роботи такого масштабу на повітронагрівальних установках виконуються з періодичністю раз у 20-25 років. Менш значні роботи, наприклад щодо заміни футерування, здійснюються частіше, – розповіли в компанії.

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Із початку лютого в доменному цеху підприємства виконуються підготовчі роботи до капітального ремонту повітронагрівачів №11 доменної печі №3 і №12 домни №4 – охолоджується футерування всередині установок.

Далі планують розпочати демонтаж футерування і заміну металоконструкцій, а потім перейти до монтажу вогнетривкого футерування. По закінченні цієї роботи повітронагрівачі місяць перебуватимуть на розігріві.

Під час ремонту збільшать площу нагріву, що дасть змогу домогтися підвищення температури гарячого дуття і скорочення витрат коксу. Після закінчення робіт, температура гарячого дуття у двох печах підвищиться на 20-30 градусів.

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За даними Метінвесту, на третій доменної печі площа нагріву вже збільшена на двох повітронагрівачах із п’яти, на четвертій домні повітронагрівач № 12 – перший з чотирьох, де цього ефекту буде досягнуто.

На час ремонту повітронагрівачів, їх виведення з роботи компенсують за рахунок подачі природного газу в доменний цех – тим самим вплив на обсяги виробництва і витрата коксу будуть зведені до мінімуму.

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