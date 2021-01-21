За 5 років Метінвест інвестував у розвиток Маріуполя понад 362 млн грн

За останні п’ять років група Метінвест інвестувала в реалізацію важливих соціальних проєктів і створення упорядкованих громадських просторів у Маріуполі понад 362 млн грн.

Кошти були спрямовані на удосконалення міських місць відпочинку, створення сучасних парків і скверів, IT-хабів, багатофункціональних центрів надання адміністративних послуг. Діяльність у цьому напрямі Метінвест продовжить і у 2021 році.

Спільно з Фондом розвитку Маріуполя, муніципалітетом і європейськими партнерами за п’ять років було реалізовано цілу низку важливих проектів:

у 2016 році у місті з’явився перший центр надання адміністративних послуг;

відремонтовано і підготовлено приміщення для сервісного центру МВС у Донецькій області і ще одного ЦНАП;

відкрито два IT-хаби – Multi-Hub SPALAH і IT-хаб 1991;

до ювілею Маріуполя в реконструйованому Театральному сквері з’явився сучасний музичний пішохідний фонтан;

завдяки інвестиціям компанії в місті було реконструйовано Грецьку площу;

в оновленому парку Веселка відкрилася маленька Голландія – комфортна упорядкована зона з дитячими майданчиками і кам’яним гротом;

відкрив двері найбільший в Україні центр адміністративних послуг Мультицентр, біля якого встановлено світлодинамічний пішохідний фонтан.

Крім того, за активної підтримки Метінвестом проекту Затишний двір у Маріуполі в десятки разів збільшилася кількість сучасних упорядкованих дворів – з ігровими майданчиками, гойдалками та гірками, красивими альтанками і лавками, майданчиками для заняття спортом.

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У 2020 році компанія у співпраці з муніципалітетом продовжила створювати комфортні і функціональні громадські простори, зокрема сучасне місце відпочинку на міському пірсі й ілюмінацію на площі Свободи.

Також металургійна компанія інвестувала і в реконструкцію зони відпочинку в маріупольському парку імені Гурова.

– Щорічно група Метінвест інвестує значні кошти в соціальну відповідальність і вибирає для реалізації найбільш важливі для розвитку міста проекти. Системний підхід у цій роботі приносить необхідні для містян результати. Ми прагнемо зробити Маріуполь комфортним для всіх: дітей, молоді, пенсіонерів, людей з особливими потребами, – наголосив генеральний директор МК Азовсталь групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Як зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко, співпраця в розвитку Маріуполя – капітальний соціальнозначущий проект, який не зупинено навіть у складних умовах пандемії коронавірусу.

– Група Метінвест продовжує спільно з містом реалізацію важливих, соціальних проектів, які формують майбутнє.

Минулого року група Метінвест підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в межах якого буде реалізовано комплекс міських програм.

Напередодні прес-служба компанії повідомила про модернізацію ММК ім. Ілліча. На підприємстві, що входить у групу, оновлять доменне виробництво – обладнають доменну піч №5.