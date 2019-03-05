Гірничо-металургійний холдинг Метінвест спільно з Федерацією роботодавців України, Міністерством освіти і Міністерством соціальної політики розробляють комплексну стратегію розвитку профорієнтації в Україні для залучення кваліфікованих кадрів.

Про це повідомив директор з персоналу та соціальної політики групи Метінвест Олександр Пімкін, який пояснив необхідність таких дій значним відтоком фахівців професійно-технічних спеціальностей.

– Сьогодні ми бачимо, що в Україні склалася невтішна ситуація, яка пов’язана з трудовою міграцією, що означає втрату кваліфікованих робочих рук, від чого сьогодні страждає бізнес. Ще одна проблема, яку ми бачимо, це те, що сьогоднішня система освіти не відповідає тим запитами розвитку бізнесу в Україні і в цілому, – говорить Пімкін.

За його словами, ситуацію можна виправити, якщо провести необхідні реформи в Міністерстві освіти.

– Ми пропонуємо розробити комплексну стратегію розвитку профорієнтації в нашій державі. Ми вважаємо, що це вкрай важливо, тому що нам потрібно створити потік підготовки людей, починаючи від школи, з базової освіти, і закінчуючи вищою освітою.

Нам необхідно чітко сформулювати, який рівень професійної підготовки нам необхідний, які галузі є пріоритетними в нашій державі, які кадри будуть затребувані в майбутньому, – пояснює представник Метінвесту.

Пімкін відзначає деякі успіхи у вирішенні певних проблем, але стурбований досить високою зарегульованістю системи освіти, яка заважає впроваджувати нові методи і технології навчання, щоб майбутні фахівці змогли відповідати тим вимогам, які на сьогодні є в сучасній промисловій сфері.

Разом з тим група Метінвест розробила і почала реалізацію комплексної програми професійної орієнтації молодих людей.

– У містах нашої присутності ми вже починаємо працювати зі школярами, щоб їм допомагати у виборі майбутньої професії. Ми їм показуємо наші підприємства, наскільки вони помінялися, наскільки вони високотехнологічні і скільки вкладається зусиль у розвиток, як технологій, так і засобів, які впливають на підвищення екологічності наших підприємств, – розповів Пімкін.

Також випускників заохочують через створення привабливих для них кар’єрних маршрутів, зробивши основний акцент на тому, як через навчання в технічному університеті вони можуть побудувати свою кар’єру.

– У нас вже є певні результати, наприклад, в Маріуполі близько 90% випускників середніх навчальних закладів ми забираємо до себе на роботу. Це наш внесок – гарантоване працевлаштування.

Сьогодні ми знаходимося на стадії укладання угод з рядом навчальних закладів, в рамках яких ми будемо інвестувати у створення технічних лабораторій в цих закладах, і у формування спеціальних груп для компаній Метінвест, в яких учні будуть проходити навчання за дуальною формою освіти.

У нас вже є пілотний проект з Криворізьким технічним університетом і Маріупольським ПДТУ, – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Метінвест направила на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.