Металургійний комбінат імені Ілліча, що входить до Групи Метінвест, продовжує модернізувати доменне виробництво: слідом за доменною піччю №3, сучасними аспіраційними установками обладнають і доменну піч №5. Про це повідомила прес–служба підприємства.

Основні будівельні роботи планується завершити вже влітку поточного року. Інвестиції в будівництво аспіраційних установок ливарного двору і підбункерних приміщень п’ятої домни становитимуть $26 млн.

Основні роботи з екологічної модернізації ДП №5 проведуть у два етапи. На першому етапі, без зупинення доменної печі, буде побудовано комплекс систем аспірації, що охоплює закладання фундаменту, монтаж металоконструкцій, газоходів, парасольок і укриттів. Крім того, буде підведено необхідні комунікації та встановлено обладнання рукавних фільтрів.

На другому етапі, під час зупинення печі на капітальний ремонт, будуть підключені рукавні фільтри до систем аспірації ливарних дворів і підбункерних приміщень та виконані пусконалагоджувальні роботи. На цьому етапі буде завершено посилення наявних конструкцій ливарних дворів і облаштовано прилеглу територію.

Після введення в експлуатацію нових аспіраційних установок доменної печі №5 залишкова запиленість буде нижчою за затверджені нормативні показники, відзначили на підприємстві.

Нагадаємо, в 2020 році Група Метінвест завершила модернізацію технологічних газоочисників аглофабрики меткомбінату імені Ілліча – найбільшого в історії України екологічного проекту. Вартість реконструкції становить понад 160 млн доларів.

Також Факти ICTV писали про те, що Метінвест інвестував понад $11 млн у проекти соціального партнерства.