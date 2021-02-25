Для досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній сфері, енергетичній та в боротьбі з корупцією.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки, передає пресслужба НБУ.

– Під час роботи місії Україна спільно з Фондом визначила подальші конкретні кроки, які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці. Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду. Навпаки, є спільне бачення результату — це посилення незалежності НБУ, його спроможності, вдосконалення взаємодії між Радою та Правлінням НБУ, корпоративного управління в банках та вирішення питання повернення активів збанкрутілих банків, – заявив Шевченко.

Що вже зробили:

Національний банк виступив ініціатором створення в Україні спеціалізованого фінансового суду. Це дозволить сформувати якісно нові підходи до регулювання портфелю непрацюючих кредитів та забезпечить дієвий захист прав кредиторів та інвесторів;

частка непрацюючих кредитів в українських банках у 2020 році знизилася з понад 48% до 41%. Це результат спільної роботи Національного банку, Уряду та самих фінансових установ;

НБУ визначив вимоги до організації процесу управління проблемними активами. Банки подали свої стратегії управління NPL;

також у 2020 році були визначені критерії для списання непрацюючих активів.

– Зменшення частки держави в банківській системі – це одне зі стратегічних завдань. Перша ластівка — це нещодавня кредитна угода між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку. Це потужний сигнал інвесторам, — зазначив Шевченко.

Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Для цього підготовлено відповідний проект закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.

Напередодні уряд створив робочу групу, яка займатиметься проблемами щодо повернення активів збанкрутілих банків. Це було однією з умов Міжнародного валютного фонду.

Очолив групу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступником став голова Нацбанку Кирило Шевченко.