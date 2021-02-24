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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Умова МВФ: Кабмін створив робочу групу щодо повернення активів збанкрутілих банків

Кабінет міністрів створив робочу групу, яка займатиметься питаннями повернення активів збанкрутілих банків. Створення цієї групи було однією з умов у програмі МВФ.

Денис Шмигаль

Головою групи став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, а його заступниками – голова НБУ Кирило Шевченко та міністр юстиції Денис Малюська.

Окрім них туди ввійшли генпрокурор Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та інші.

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Місія групи полягає в сприянні діям органів виконавчої влади з питань повернення активів збанкрутілих банків, визначенні шляхів та способів для повернення цих активів, розробці та вдосконаленні стратегії та нормативно-правової бази.

Співпраця з МВФ

У 2023 році Україна планує змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За словами очільника Міністерства фінансів Сергія Марченко,  кошти будуть надходити на резерви Національного банку України, а не безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту, як зараз.

Він підтвердив, що у 2023 році фінансування державного бюджету припиниться, щоб країна змогла стати незалежною від запозичень.

Фото: Урядовий портал

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