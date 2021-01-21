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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Що очікує на українську економіку – НБУ назвав чотири головні ризики

Нацбанк прогнозує, що у 2021 році економіка України майже надолужить втрати, яких зазнала через коронавірус, і ВВП країни зросте на 4,2%.

ввп, економіка

Це пояснюють тим, що реальні доходи громадян збільшаться і підтримуватимуть стійкий внутрішній попит. Водночас на відновлення інвестиційної активності вплине зменшення невизначеності щодо розвитку пандемії.

Також Нацбанк прогнозує, що у 2022–2023 роках економіка продовжить зростати стійкими темпами на рівні близько 4%.

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Разом з тим, актуальними для української економіки залишаються чотири ризики:

  • посилення карантинних заходів як в Україні, так і у світі;
  • ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;
  • посилення інфляційного тиску з боку країн-торговельних партнерів;
  • збільшення коливань світових цін на продукти харчування.

Однак в НБУ вважають, що початок вакцинації у світі зменшить ризик повторного запровадження локдаунів. Водночас все ще є ймовірність локальних форм карантину, які матимуть негативні наслідки для економічної активності.

Також НБУ підвищив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% до 7%. Очільник Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що у першій половині 2021 року вона прискориться.

Однак очікується, що у 2022-му рівень інфляції повернеться до 5%.

Джерело: НБУ

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