Робота місії Міжнародного валютного фонду в Україні протягом грудня-лютого була продуктивною, однак залишилися невирішені питання. Тому для продовження переговорів Київ має надати свої пропозиції.
Про це заявив на брифінгу директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.
За його словами, Фонд чекає від української влади більше деталей та конкретних пропозицій щодо подальшої політики.
– Ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з владою та продовження наших обговорень, – додав Райс.
Водночас він не назвав термінів у контексті продовження перегляду програми МВФ щодо України.
МВФ у червні 2020-го затвердив нову програму кредитування Stand-вy для України обсягом $5 млрд та терміном 18 місяців.
Після виділення $2,1 млрд первого траншу було призначено чотири перегляди програми.
У разі успішних переглядів Україна повинна отримати другий і третій транш по $700 млн, третій – $560 млн і четвертий – $980 млн.