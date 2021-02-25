Робота місії Міжнародного валютного фонду в Україні протягом грудня-лютого була продуктивною, однак залишилися невирішені питання. Тому для продовження переговорів Київ має надати свої пропозиції.

Про це заявив на брифінгу директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.

За його словами, Фонд чекає від української влади більше деталей та конкретних пропозицій щодо подальшої політики.

– Ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з владою та продовження наших обговорень, – додав Райс.

Водночас він не назвав термінів у контексті продовження перегляду програми МВФ щодо України.

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МВФ у червні 2020-го затвердив нову програму кредитування Stand-вy для України обсягом $5 млрд та терміном 18 місяців.

Після виділення $2,1 млрд первого траншу було призначено чотири перегляди програми.

У разі успішних переглядів Україна повинна отримати другий і третій транш по $700 млн, третій – $560 млн і четвертий – $980 млн.