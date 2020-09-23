Нині є реальний шанс урегулювання в Україні питання про подвійне громадянство.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді 23 вересня, коментуючи питання про ймовірність ухвалення закону про подвійне громадянство.

– Для нас це питання набагато ширше, ніж лише в частині українських угорців. Я розумію, що вам болить саме угорське питання, але воно набагато ширше. Відповідь на ваше запитання така: реальні шанси є, – повідомив Дмитро Кулеба.

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Кулеба про подвійне громадянство

У червні Дмитро Кулеба вже коментував питання про подвійне громадянство в Україні.

За його словами, країна повинна знайти збалансоване рішення, адже з 90-х років, коли ухвалювалася Конституція, і запроваджувалося правило про єдине громадянство, ситуація змінилася.