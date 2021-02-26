Зеленський відсторонив Тупицького з посади судді КСУ на місяць

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ з 28 лютого на один місяць.

Відповідний указ №79/2 021 опублікували на сайті президента. Раніше Тупицькому повідомили про підозру у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, а також усунули з посади судді КСУ на два місяці.

Тупицького викликали 28 грудня 2020 року в Офіс генпрокурора для допиту у справах Майдану, однак він не прийшов.

27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційними декілька положень закону Про запобігання корупції та кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації.

Незабаром Верховна Рада створила та підтримала низку законопроектів для виходу з конституційної кризи. Зокрема, законопроект №4470, згідно з яким НАЗК змогло відновити повноцінну роботу. Також законопроект №4471, в якому уточнили повноваження НАЗК щодо суддів КСУ.

У чому підозрюють Тупицького

ДБР повідомило про підозру судді Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Його звинувачують у наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні роботи правоохоронних органів.

За даними ГБР, Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення та продовжує у звичному режимі ходити на роботу.

Тупицькому повідомили про підозру за статтею 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та статтею 386 (Перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) КК України.

Фото: КСУ