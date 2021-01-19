ДБР повідомило про підозру голові КСУ Тупицькому

ДБР повідомило про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому. Зокрема, суддю звинувачують у наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні роботи правоохоронних органів.

За даними ДБР, голова КСУ Олександр Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення.

Цей суддя продовжує ходити на роботу, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого.

Указом президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 Олександра Тупицького відсторонили від посади судді та голови Конституційного Суду України на два місяці.

Тупицькому повідомили підозру за статтею 384 Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу та статтею 386 Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку КК України.

Голову КСУ відсторонили від посади

Офіс генпрокурора заявив, що відсторонення з посади судді КСУ Олександра Тупицького відбулося згідно з чинним законодавством.

Раніше Тупицький не з’явився в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій та не надав документи про поважність причин неявки.

Фото: КСУ