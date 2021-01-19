Голова Конституційного суду Олександр Тупицький готовий прийти до Офісу генпрокурора і отримати повідомлення про підозру.

У своїй заяві він пояснив, що згідно із законом про КСУ, судді Конституційного суду про підозру повинен повідомляти генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов’язки, а не Держбюро розслідувань.

Тому він попросив генпрокурора Ірину Венедіктову у разі наявності підстав повідомити йому про підозру в передбаченому законом порядку.

– Готовий прибути для участі у відповідних процесуальних діях у визначені Вами або компетентною особою час і місце, – зауважив він.

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Також Олександр Тупицький вчергове назвав указ президента Володимира Зеленського про його відсторонення незаконним.

Він зазначив, що не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні, тому його не можуть викликати на допит як підозрюваного. Тупицький звернувся до Ірини Венедіктової, що вона попросила главу держави скасувати відповідний указ.

19 січня ДБР повідомило про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому. Суддю звинувачують у наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Йому повідомили підозру за ст. 384 – введення в оману суду або іншого уповноваженого органу та ст. 386 – перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від надання свідчень чи висновку КК України.

Напередодні Володимир Зеленський свої указом відсторонив Тупицького від посади судді та голови КСУ на два місяці.